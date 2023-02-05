Кто потерял: в Днепре на одном из жилых массивов гуляет лошадь (ВИДЕО)

Откуда там взялся конь – пока неизвестно, но для Днепра появление на улицах разных животных – не редкость.

На кадрах видно, что животное пытается найти в баках что-нибудь поесть.

В Днепре на жилом массиве Северный возле мусорных баков заметили лошадь.

Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по…

В воскресенье, 5 февраля, некоторые жители остались без воды.

На Днепропетровщине Mercedes врезался в дерево: водителя заблокировало в салоне Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об аварии, которая произошла вблизи поселка Одаровка Каменского района. 0 просмотров

Готовьтесь: сегодня Землю накроет мощная магнитная буря Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по магнитному полю Земли. 1 просмотров

С сигналами воздушной тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета. 0 просмотров

В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс Сегодня, 5 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет до 16:00. 0 просмотров