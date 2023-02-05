Кто потерял: в Днепре на одном из жилых массивов гуляет лошадь (ВИДЕО)

Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
На кадрах видно, что животное пытается найти в баках что-нибудь поесть.
Откуда там взялся конь – пока неизвестно, но для Днепра появление на улицах разных животных – не редкость.
Так, недавно мы писали, что в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО). Также читайте: Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО).
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