Ковид не отступает: эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине

За последнюю неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в медучреждения области обратились более 5,3 тысяч человек. Из них почти 1,8 тыс. – дети.

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 12%. Несмотря на это, эпидемиологическая ситуация в регионе остается контролируемой», – отметил завотделом Днепропетровского областного центра контроля и профилактики инфекционных болезней Денис Киселев.

По словам специалистов, расслабляться не стоит. В этом сезоне на Днепропетровщине ожидают одновременную циркуляцию штаммов гриппа А, В и коронавируса.

«В области с конца ноября уже зафиксированы возбудители гриппа А. Случаи заболевания COVID-19 регистрируем ежедневно»,– подчеркнул Денис Киселев.

Самый действенный способ защититься и от гриппа, и от COVID-19 – вакцинация.

Он добавил, что не стоит пренебрегать и защитными масками и антисептиками. При первых симптомах следует остаться дома и проконсультироваться с врачом.

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