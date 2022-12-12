Ковид не отступает: эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 12%. Несмотря на это, эпидемиологическая ситуация в регионе остается контролируемой», – отметил завотделом Днепропетровского областного центра контроля и профилактики инфекционных болезней Денис Киселев.
По словам специалистов, расслабляться не стоит. В этом сезоне на Днепропетровщине ожидают одновременную циркуляцию штаммов гриппа А, В и коронавируса.
«В области с конца ноября уже зафиксированы возбудители гриппа А. Случаи заболевания COVID-19 регистрируем ежедневно»,– подчеркнул Денис Киселев.
Самый действенный способ защититься и от гриппа, и от COVID-19 – вакцинация.
Он добавил, что не стоит пренебрегать и защитными масками и антисептиками. При первых симптомах следует остаться дома и проконсультироваться с врачом.Надежда Захарченко
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