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  • Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Вчера 12:46
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Этот отопительный сезон может стать очень сложным для всей Украины. Чтобы не замерзнуть зимой жителям Днепра и других городов советуют купить обогреватель. Как выбрать такой, чтобы обогревал максимальную площадь помещения и при этом не стоил слишком дорого – решили выяснить журналисты dnepr.info.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Масляный обогреватель нагревается не больше 60 градусов, ожогов не вызовет, но лучше к раскаленной «масленке» не прикасаться. Техника может автоматически включаться и выключаться, в зависимости от температуры в помещении. Не сжигает пыль и кислород, а благодаря тому, что в нем есть термостат и таймер он достаточно пожаробезопасный. Внешне похожий на батарею с колесиками. Его можно «возить» с собой из комнаты в комнату.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Стоит учесть, что такому виду техники нужно много времени, чтобы нагреться, но и остывает он тоже долго. На обогрев комнаты нужно довольно много времени. Цены на такие «батареи» стартуют от 2,5 -3 тыс грн в зависимости от количества секций

Электрический обогреватель внешне очень схож с масляным и даже нагреваются они до одинаковой температуры. Он быстро нагревает помещение, он легче, чем масляный. Чем дороже модель – тем больше в ней различных «удобств»: таймер, система автоматического отключения, возможность повесить радиатор на стену, различные режимы обогрева.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Такой конвектор может немного сушить воздух, а дешевые модели могут потреблять много электричества. Минимальная цена прибора составляет 3,5 тыс грн.

К самым дешевым обогревателям относятся тепловентиляторы. Они небольших размеров, их  легко переносить из комнаты в комнату, быстро греют комнату, но шумят и могут сушить воздух. Самый дешевый «дуйчик» обойдется в 800 грн.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Инфракрасный обогреватель стоит не дешево, но является самым экономичным прибором. Нагревается быстро, но для того, чтобы прогреть всю комнату понадобится много времени. Его тепло похоже на солнечные лучи и если долго сидеть прямо под обогревателем можно даже получить «загар». Минимальная цена на такие обогреватели составляет 3 тыс грн.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Керамический обогреватель – прибор очень экономичный. Потребляет минимальное количество электроэнергии, но при этом может обогревать комнату, если она небольшая. Цена на них стартует от 1,3 тыс грн.

Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Рассчитать мощность обогревателя можно исходя из количества квадратных метров в помещении. В среднем необходимо 100 Вт на 1 кв.м.

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Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в ДнепреРусский

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