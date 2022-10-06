Керамический, с маслом или «дуйчик»: как выбрать недорогой обогреватель в Днепре

Этот отопительный сезон может стать очень сложным для всей Украины. Чтобы не замерзнуть зимой жителям Днепра и других городов советуют купить обогреватель. Как выбрать такой, чтобы обогревал максимальную площадь помещения и при этом не стоил слишком дорого – решили выяснить журналисты dnepr.info.

Масляный обогреватель нагревается не больше 60 градусов, ожогов не вызовет, но лучше к раскаленной «масленке» не прикасаться. Техника может автоматически включаться и выключаться, в зависимости от температуры в помещении. Не сжигает пыль и кислород, а благодаря тому, что в нем есть термостат и таймер он достаточно пожаробезопасный. Внешне похожий на батарею с колесиками. Его можно «возить» с собой из комнаты в комнату.

Стоит учесть, что такому виду техники нужно много времени, чтобы нагреться, но и остывает он тоже долго. На обогрев комнаты нужно довольно много времени. Цены на такие «батареи» стартуют от 2,5 -3 тыс грн в зависимости от количества секций

Электрический обогреватель внешне очень схож с масляным и даже нагреваются они до одинаковой температуры. Он быстро нагревает помещение, он легче, чем масляный. Чем дороже модель – тем больше в ней различных «удобств»: таймер, система автоматического отключения, возможность повесить радиатор на стену, различные режимы обогрева.

Такой конвектор может немного сушить воздух, а дешевые модели могут потреблять много электричества. Минимальная цена прибора составляет 3,5 тыс грн.

К самым дешевым обогревателям относятся тепловентиляторы. Они небольших размеров, их легко переносить из комнаты в комнату, быстро греют комнату, но шумят и могут сушить воздух. Самый дешевый «дуйчик» обойдется в 800 грн.

Инфракрасный обогреватель стоит не дешево, но является самым экономичным прибором. Нагревается быстро, но для того, чтобы прогреть всю комнату понадобится много времени. Его тепло похоже на солнечные лучи и если долго сидеть прямо под обогревателем можно даже получить «загар». Минимальная цена на такие обогреватели составляет 3 тыс грн.

Керамический обогреватель – прибор очень экономичный. Потребляет минимальное количество электроэнергии, но при этом может обогревать комнату, если она небольшая. Цена на них стартует от 1,3 тыс грн.

Рассчитать мощность обогревателя можно исходя из количества квадратных метров в помещении. В среднем необходимо 100 Вт на 1 кв.м.

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