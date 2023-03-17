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Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Сегодня 17:52
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Наш город имеет более чем 200-летнюю историю. Часть этой истории можно до сих пор увидеть на улицах Днепра в виде мест для отдыха, зданий и других сооружений. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 интересных фактов о Днепре.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Одно из первых официально задокументированных поселений на территории Днепра было основано в 1755 году. Это был казацкий зимовник полковника Максима Дия. Сейчас на его месте находятся жилмассивы Парус, Красный Камень, Покровский.  Город Днепр был основан только в 1776 году.

В Днепре до сих пор существует деревянный дом, построенный около 150 лет назад. Он пережил несколько войн, революцию и до сих пор в этом доме живут люди.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Также в Днепре до сих пор существуют первые каменные дома, построенные более 200 лет назад. В 1791 году в Днепре было построено 6 зданий. Но до нашего времени сохранилось только 2.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Самым старым зданием в городе считается нынешний Дворец Студентов. Он был построен в 1790 году, но выглядел совершенно иначе, чем сейчас. Нынешний его вид – результат реконструкций после Второй мировой войны.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

В Днепре насчитывается более 2,2 тыс улиц и более 94 тыс зданий.

В 1897 году в городе запустили первый электрический трамвай. На то время это была настоящая диковинка. Екатеринослав тогда стал третьим городом в стране, где он курсировал.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Казак Лазарь Глоба сначала жил в своем имении в парке Шевченко и там занимался садом, но позже продал его и переехал туда, где сейчас находится парк его имени. И там также начал заниматься садом. Через некоторое время после смерти казака его имение превратилось в ботанический городской сад.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

С 1776 года Днепр несколько раз менял названия. Среди его официальных «имен» Екатеринослав, Новороссийск, Днепропетровск. Среди не официальных – Сичеслав и Красноднепровск.

Самый старый мост в Днепре – Амурский. Его открыли в 1884 году. Он «двухэтажный» и на то время выглядел как настоящая диковинка. Жители приходили к мосту просто чтобы посмотреть на конструкцию. До этого, с 1796 года в городе использовали наплавной деревянный мост, который разбирали на зиму.

Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знать

Метро в Днепре – самое короткое в мире. Протяженность линии составляет всего 7,8 км.

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Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знатьУкраїнська Новости Днепра про Казацкие сады и двухэтажный мост: 10 фактов о Днепре, которые вы могли не знатьРусский

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