Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)

Жители Каменского заметили в одном из парков «облака» мошкары. Тысячи, если не сотни тысяч насекомых, роились на центральной аллее. Видео-доказательства публикуют в местных телеграм-каналах.
Причины появления такого количества насекомых неизвестны. Каменчане предполагают, что бабье лето началось раньше, поэтому тысячи мошек заполонили улицы города, или причиной является река со стоячей зеленой водой, где могла завестись мошкара.
Читайте также:
Автор:
Днепр будет со светом, но есть и те, кому не…
В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны…
Появился список актуальных на начало августа вакансий.
Жители Днепра, которым для лечения необходимы рецептурные лекарственные препараты, должны…
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова из Днепра выступила в полуфинале Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами.
В Минэнерго ответили, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме жара, которую прогнозируют синоптики.
Мужчина оказался среди охваченного огнем сухостоя.
Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет.
В Никопольском районе трое раненых из-за массовых обстрелов со стороны оккупированных территорий.
Появился список актуальных на начало августа вакансий.
Жители Днепра, которым для лечения необходимы рецептурные лекарственные препараты, должны обратиться к врачу за рецептом. Медицинский работник может выписать е-рецепт один раз, а после просто дистанционно обновлять его, при этом пациенту не нужно будет каждый раз ходить за рецептом к…
В Днепре снова изменили схему движения в центре города.
Школьников будут бесплатно подвозить в школы.
Щенок и его мама, которых нашли почти без сознания в одной из квартир Кривого Рога, идут на поправку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!