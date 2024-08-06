Каменское заполонили аномальные «облака» мошкары (ВИДЕО)

Каменское на Днепропетровщине атаковали мошки.

Жители Каменского заметили в одном из парков «облака» мошкары. Тысячи, если не сотни тысяч насекомых, роились на центральной аллее. Видео-доказательства публикуют в местных телеграм-каналах.

Причины появления такого количества насекомых неизвестны. Каменчане предполагают, что бабье лето началось раньше, поэтому тысячи мошек заполонили улицы города, или причиной является река со стоячей зеленой водой, где могла завестись мошкара.

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