Каламутная вода из-под крана в Днепре: стоит ли волноваться

В Днепре из-под кранов может течь мутная вода.

Уже пятый день в реке Днепр растет уровень воды, из-за весеннего половодья и сброса воды на каскаде водохранилищ. Жителей Днепра предупредили о мутной воде из-под крана и рассказали, влияет ли это на ее качество.

Как отметили в Днепроводоканале, в результате масштабного наводнения и значительного повышения уровня воды в реке Днепр есть незначительное ухудшение качественных показателей воды, которая течет из кранов в нашем городе. Жидкость может быть мутной и слегка окрашенной.

Впрочем, она пока отвечает всем санитарно-гигиеническим показателям, то есть пригодна к использованию. Если ситуация изменится и вода станет непригодной к потреблению, то об этом сообщат дополнительно.

Напомним, уже который день города, которые находятся на русле реки Днепр, страдают от подтоплений и паводков. В частности, в Днепре затопило пляжи, храмы и прибрежные территории. Ранее глава облсовета Николай Лукашук прокомментировал слухи о значительном ухудшении качества воды на Днепропетровщине.

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