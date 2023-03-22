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  • Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Сегодня 12:10
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В Днепре есть три официальных и еще несколько «диких» пляжей, на которых запрещено купаться, но горожане все равно их посещают, загорают там и купаются. Но есть и заброшенные пляжи, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из таких.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Дикий пляж находится на жилмассиве Победа, рядом с аквапарком. Появился он тут более 20 лет назад.  Раньше пляж был вполне обустроенным, но в 2015 году во время строительства аквапарка его территория существенно уменьшилась и теперь осталась только небольшая полоска песка, шириной в 20 метров.

Песок тут чистый, даже есть ракушки.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

А вот про воду подобного сказать нельзя.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Но несмотря на то, что пляж заброшен – мусор в воде все-таки есть.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Раньше тут была не только обустроенная волейбольная площадка, но и лавочки с раздевалками, для любителей отдыха у воды – установили «грибочки» от солнца. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Около 10 лет назад за пляжем перестали следить.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Закопанное наполовину колесо и две ржавые стойки для сетки – вот и вся развлекательная инфраструктура на нем.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Также осталось еще несколько «грибочков» в песке.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Местами на пляже вместо песка встречаются «островки» травы.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Зато открывается отличный вид на левый берег Днепра.

Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Пляж этот раньше пользовался большой популярностью у жителей города, и особенно близлежащих домов, пока его популярность постепенно не сошла на нет. Сегодня сюда приходят в основном порыбачить или погулять с собаками.

фото: Екатерина Шевцова

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Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)Русский

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