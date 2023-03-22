Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

Дикий пляж находится на жилмассиве Победа, рядом с аквапарком. Появился он тут более 20 лет назад. Раньше пляж был вполне обустроенным, но в 2015 году во время строительства аквапарка его территория существенно уменьшилась и теперь осталась только небольшая полоска песка, шириной в 20 метров.
Песок тут чистый, даже есть ракушки.
А вот про воду подобного сказать нельзя.
Но несмотря на то, что пляж заброшен – мусор в воде все-таки есть.
Раньше тут была не только обустроенная волейбольная площадка, но и лавочки с раздевалками, для любителей отдыха у воды – установили «грибочки» от солнца. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Около 10 лет назад за пляжем перестали следить.
Закопанное наполовину колесо и две ржавые стойки для сетки – вот и вся развлекательная инфраструктура на нем.
Также осталось еще несколько «грибочков» в песке.
Местами на пляже вместо песка встречаются «островки» травы.
Зато открывается отличный вид на левый берег Днепра.
Пляж этот раньше пользовался большой популярностью у жителей города, и особенно близлежащих домов, пока его популярность постепенно не сошла на нет. Сегодня сюда приходят в основном порыбачить или погулять с собаками.
фото: Екатерина Шевцова
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