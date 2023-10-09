Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно

В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.

Что для этого нужно и как это сделать – разбирались журналисты dnepr.info.

Водитель может самостоятельно выбрать куда обращаться с обжалованием штрафа – в полицию или суд. При этом, при обращении в первую инстанцию он уже не имеет права обратиться в суд

Регистрация искового заявления в суде обойдется в 536 грн, но если иск будет удовлетворен – сумма водителю будет возвращена.

Сколько дней дается на обжалование штрафа

Во время рассмотрения иска «действие» штрафа будет приостановлено. То есть штраф не будет считаться неоплаченным, водителю не грозит арест счетов от исполнительной службы за неуплату административного наказания. Обжаловать штраф в суде можно в течение 10 дней с момента его получения.

Исковое заявление: как подать

В иске нужно указать на основании какой статьи был выписан штраф, а также указать дату, номер постановления, данные сотрудника полиции, который его выписал. Также водитель должен аргументировать, почему считает штраф незаконным. При наличии видео с регистратора или свидетелей, подтверждающих правоту водителя – их показания или запись нужно приложить к заявлению. Само заявление можно переслать в суд по почте, а можно написать прямо на месте.

Если не платить штраф

На оплату штрафа водителю дается 15 дней. При этом, если оплатить его в первые 10 дней – можно получить скидку – до 50%. Но при просрочке оплаты сумма штрафа может увеличится в несколько раз, а позже дело о нарушителе-неплательщике передается в исполнительную службу, что может грозить арестом счетов или вычетом штрафа из официальной зарплаты.

Суммы штрафов

Размер суммы штрафов в Украине начинается от 340 грн и заканчивается 17 тыс грн. Так, за управление автомобилем не прошедшим тех осмотр административное наказание составляет 340 грн, если машина припаркована на месте, где может стоять только электромобили – то водителю бензинового «коня» придется выложить от 340 до 680 грн.

Если водитель не предоставил преимущество скорой или полиции на дороге – его накажут на 680 грн, создание ДТП – 1445 грн, разговоры по телефону оцениваются в 510 грн, управление автомобилем без прав – 3,4 тыс грн, но если права есть, а водитель просто забыл их дома – 425 грн. Вождение в нетрезвом виде – 1,7 тыс грн.

Штраф за не пристёгнутый ремень безопасности – 510 грн, но если водитель не пристегнулся и попал в ДТП – то сумма возрастает до 8,5 тыс грн. Штраф з отсутствие страховки – 425 грн. Отсутствие регистрационного номера на авто оценивается аналогично.

Превышение скорости на 20 км – оценивается в 340 грн штрафа, на 50 км – 1,7 тыс грн.

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