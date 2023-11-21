Как в Днепре обжаловать решение ВЛК: инструкция

Перед мобилизацией военнообязанный должен пройти медкомиссию. Такую же медкомиссию в обязательном порядке должен пройти и военный после получения ранения на фронте и выписки из больницы. Врачи должны определить насколько и военнообязанный и солдат пригодны к дальнейшей службе. Если прошедший военно-лечебную комиссию (ВЛК) считает, что ее решение не отображает его реального состояния здоровья, то он может обжаловать это решение.

Журналисты dnepr.info узнали, сколько есть вариантов обжалования решение ВЛК и сколько времени это займет.

Как отметили в пресс-службе Минздрава Украины, обжаловать решение ВКЛ можно в судебном или досудебном порядке.

Досудебный порядок

Перед тем, как подавать в суд на ВЛК желательно пройти этап досудебного обжалования решения. Поскольку на этом этапе уже может быть принято другое решение. Для этого необходимо написать заявление о своем несогласии с решением медиков и просьбой рассмотреть это решение вышестоящей военно-лечебной комиссией.

К заявлению нужно приложить медицинское заключение и копию решения ВЛК и копию военного билета. Заявление нужно принести или отправить по почте в вышестоящую ВЛК. Например, если решение, с которым не согласен военнообязанный или военный, вынесла ВЛК районного или городского территориального центра – то нужно обращаться в ВЛК области, если это была областная ВЛК – то нужно нести заявление в ВЛК регионов. Но при этом постановление любых ВЛК могут рассматривать Центральные ВЛК.

По результатам рассмотрение вышестоящая ВЛК может направить на повторный медосмотр и человек получит новое заключение о его пригодности к военной службе.

Обжалование решение ВЛК в суде

Если решение в досудебном порядке не устроило человека – он может обратиться в суд. Сделать это можно также и без прохождения «первого» этапа, когда заявление о несогласии с выводами ВЛК рассматривается вышестоящей комиссией.

Те, кто решил обжаловать решение ВЛК сначала в досудебном порядке после заключения вышестоящей ВЛК имеют в запасе еще три месяца для обжалования медзаключения в суде.

Тем, кто решил сразу обращаться в суд, минуя вышестоящие ВЛК, могут сделать это в течение полугода со дня вынесения постановления ВЛК.

Сам суд решение ВЛК отменить не может, но он может установить нарушение процедуры проведение военно-врачебной комиссии на этом основании отменить решение ВЛК.

Для обжалования решения медиков в суде в исковом заявление необходимо изложить обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования, указать подтверждающие их доказательства. Судебный сбор при подаче такого иска составит почти 1,1 тыс грн.

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