Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

В этот раз он сделал торт в виде бензовоза. Своей работой он поделился на своей странице в социальной сети фейсбук.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

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