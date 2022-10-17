Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

В этот раз он сделал торт в виде бензовоза. Своей работой он поделился на своей странице в социальной сети фейсбук.
Вес тортика – 5,5 килограмма. Внутри — вкусный ванильный бисквит, сочный персик и крем Чиз.
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