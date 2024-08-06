Как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали

С учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины, образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования города Днепра в 2024/2025 учебном году будет осуществляться в очном режиме, при этом может применяться дистанционная или смешанная форма обучения, сообщили в ГумДепе.
Учащиеся начальных классов будут учиться утром, а старшие дети могут ходить на занятия во вторую смену. В то же время родители могут выбрать дистанционную форму обучения.
Обращаем внимание: как и предусмотрено Законом «Об образовании», родители учащихся имеют право выбирать форму обучения для детей. То есть, если родители предпочитают дистанционное обучение, то в учебном заведении будут формироваться отдельные классы с такой формой обучения с нормированным количеством учеников, — говорится в сообщении.
Дети, которые ныне за границей также могут учиться либо дистанционно, либо выбрать одну из форм обучения, которые предусмотрены действующим законодательством: экстернат или семейная.
Городским советом принято решение об организации образовательного процесса в новом учебном году, которым утвержден план размещения учебных заведений без укрытий для совместной организации образовательного процесса, — отмечается в сообщении.
Для 12 заведений за счет городского бюджета предусмотрен подвоз учащихся в базовое учебное заведение и в обратном направлении.
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