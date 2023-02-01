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Кабмин уволил руководство украинской таможни, — нардеп

Сегодня 15:06
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В украинские таможни "полетели головы".

Новости Днепра про Кабмин уволил руководство украинской таможни, - нардеп

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

По его словам, сегодня начались анонсированные весенние посадки.

Новости Днепра про Кабмин уволил руководство украинской таможни, - нардеп

Позже нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмме назвал кого именно уволят уже в ближайшее время. Это и.о. председателя таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители – Александр Шумский и Руслан Черкасский.

Новости Днепра про Кабмин уволил руководство украинской таможни, - нардеп

Отметим, ранее правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые якобы причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. По оценкам СБУ, ущерб бюджету составляет 5,2 млрд грн.

Напомним, сегодня обыски проходили в доме бизнесмена из Днепра Игоря Коломойского.

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Новости Днепра про Кабмин уволил руководство украинской таможни, - нардепУкраїнська Новости Днепра про Кабмин уволил руководство украинской таможни, - нардепРусский

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