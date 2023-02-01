Кабмин уволил руководство украинской таможни, — нардеп

В украинские таможни "полетели головы".

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

По его словам, сегодня начались анонсированные весенние посадки.

Позже нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмме назвал кого именно уволят уже в ближайшее время. Это и.о. председателя таможенной службы Вячеслав Демченко и его заместители – Александр Шумский и Руслан Черкасский.

Отметим, ранее правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые якобы причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. По оценкам СБУ, ущерб бюджету составляет 5,2 млрд грн.

Напомним, сегодня обыски проходили в доме бизнесмена из Днепра Игоря Коломойского.