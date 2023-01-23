Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в Днепре

Сегодня 10:00
просмотров

В Днепре полиция поймала троих подростков, которые разносили по городу «закладки».

Новости Днепра про Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в Днепре

Троих подозрительных подростков заметили 21 января. На место вызвали полицию.

Получив приметы злоумышленников, правоохранители приступили к отработке прилегающей территории.

Новости Днепра про Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в Днепре

Впоследствии банду нашли на проспекте А. Поля. Как оказалось, два 18-летних парня и 15-летняя девушка распространяли наркотики. На тот момент они успели разнести уже 37 закладок. При себе у них оставался слип-пакет с запрещенными веществами.

Подростки признались, что такой заработок им предложил знакомый школьник. На место вызвали следственно-оперативную группу. 

                                                                                                                                 Источник: «Дніпро Оперативний»

Читайте также:

Новости Днепра про Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков
    Новости Днепра
    21.01.2023 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 21 января: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Футболка с автографом Пеле: известный телеведущий собирает деньги на помощь детям из разрушенного ракетой дома в Днепре
    Новости Днепра
    20.01.2023 08:00
    Футболка с автографом Пеле: известный телеведущий собирает деньги на помощь детям из разрушенного ракетой дома в Днепре

    Вы еще можете принять участие!

    Последние новости

    ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, — Генштаб
    ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 22 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре работают технические рейсы электротранспорта 23 января: маршруты и график
    В Днепре работают технические рейсы электротранспорта 23 января: маршруты и график

    В понедельник, 23 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Никопольском районе ночь прошла под огнем вражеских «Градов» и «Ураганов»
    В Никопольском районе ночь прошла под огнем вражеских «Градов» и «Ураганов»

    Российские оккупанты 23 января обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО. В результате атак врага никто не пострадал.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    По Днепру разъезжал водитель под наркотиками с боеприпасами в салоне
    По Днепру разъезжал водитель под наркотиками с боеприпасами в салоне

    В Днепре нацгвардейцы задержали водителя Skoda Superb, который ездил в состоянии наркотического опьянения и перевозил в салоне наркотики и боеприпасы.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме
    На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме

    22 января в селе Николаевка Днепропетровской области загорелся одноэтажный дом на улице Вокзальной.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области
    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

    Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области Дмитрий Росич. Случилось это 16 января вблизи Бахмута. Воину было 22 года.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков
    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка
    С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка

    Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.

    Вчера 20:59
    1
    просмотров
    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник
    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник

    В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.

    Вчера 20:40
    0
    просмотров
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии

    Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.

    Вчера 19:42
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх