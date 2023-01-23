Хотели подзаработать: трое подростков торговали наркотиками в Днепре

В Днепре полиция поймала троих подростков, которые разносили по городу «закладки».

Троих подозрительных подростков заметили 21 января. На место вызвали полицию.

Получив приметы злоумышленников, правоохранители приступили к отработке прилегающей территории.

Впоследствии банду нашли на проспекте А. Поля. Как оказалось, два 18-летних парня и 15-летняя девушка распространяли наркотики. На тот момент они успели разнести уже 37 закладок. При себе у них оставался слип-пакет с запрещенными веществами.

Подростки признались, что такой заработок им предложил знакомый школьник. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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