Хмель из Германии и названия в честь героев детских мультиков: какое пиво и напитки производили на комбинате «Днепр»

Ранее на территории области находился один из самых крупных комбинатов по производству пива и напитков в стране. Тут варили несколько сортов пенного и выпускали порядка 15 разных видов газированных сладких напитков.

Безалкогольный комбинат «Днепр» был основан в 1962 году. Выпускали на нем как безалкогольные напитки «Дюшес», «Тархун», «Буратино», так и алкоголь – в основном пиво: «Жигулевское», «Столовое», «Ячменный колос», «Украинское» и другие.

Первая бутылка пенного напитка с солодом сошла с конвейера в 1972 году. Составляющие для «Жигулевского» доставляли из Турции, Бельгии и даже Германии. Согласно легенде, сорт этого пива был разработан в 1935 году, но так ли это – сказать сложно.

Завод был одним из самый больших в Украине. В год производили до 4 млн декалитров напитков и почти 7 млн декалитров пива. Трудились на предприятии около тысячи человек.

Перед запуском «Днепра» его будущие сотрудники обучались варить пиво и напитки в Донецке и Львове. Линии предприятия были автоматизированы, а сам пенный продукт в бутылках хранился не более 7-10 дней, после чего на дне бутылки появлялся осадок.

«У меня товарищ на пивзаводе этом работал. Как-то презентовал трехлитровую банку нефильтрованого еще пива. Это было нечто. Лучшего пива ни до ни после не пил», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Литвиненко.

Завод пережил 1990-е годы и превратился в украинско-британское предприятие, а в 2000-х предприятие было реконструировано. Продолжился выпуск популярных сортов: «Жигулевского», Днепровское», «Охотничье», «Старый Лоцман», также производили напитки и квас. Выпуск пива уменьшился.

В 2009 году на заводе стали производить овощные консервы, соусы и минеральную воду. В 2016 году он снова сконцентрировался на производстве алкогольных и безалкогольных напитков.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропропетровск»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: