Гордимся: днепровский боксер Никита Засенюк выиграл чемпионат мира

На первенстве мира по боксу среди молодежи, который проходит в Бельгии, прекрасно выступил наш земляк Никита Засенюк.

Никита выиграл «золото» чемпионата в весовой категории 75-80 кг. Об этом сообщается на фейсбук-странице Федерации бокса Украины. Днепрянин одолел в финале представителя Узбекистана Рахматулло Бойматова.

Напомним, что Никита Засенюк этим летом вошел в состав сборной Украины на международном турнире Bornemissza в венгерском Эгере и помог сине-желтым занять первое место в общекомандном зачете.

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

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