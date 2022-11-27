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Гордимся: днепровский боксер Никита Засенюк выиграл чемпионат мира

Сегодня 21:55
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На первенстве мира по боксу среди молодежи, который проходит в Бельгии, прекрасно выступил наш земляк Никита Засенюк.

Новости Днепра про Гордимся: днепровский боксер Никита Засенюк выиграл чемпионат мира

Никита выиграл «золото» чемпионата в весовой категории 75-80 кг. Об этом сообщается на фейсбук-странице Федерации бокса Украины. Днепрянин одолел в финале представителя Узбекистана Рахматулло Бойматова.

Напомним, что Никита Засенюк этим летом вошел в состав сборной Украины на международном турнире Bornemissza в венгерском Эгере и помог сине-желтым занять первое место в общекомандном зачете.

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

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Новости Днепра про Гордимся: днепровский боксер Никита Засенюк выиграл чемпионат мираУкраїнська Новости Днепра про Гордимся: днепровский боксер Никита Засенюк выиграл чемпионат мираРусский

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