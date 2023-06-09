Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах

Для украинской команды этот матч должен стать подготовкой к двум следующим играм для отбора на Евро 2024. 16 июня мы сыграем с Северной Македонией, а 19 – с Мальтой.
Журналисты dnepr.info узнали, где можно посмотреть футбол в Днепре.
Для тех, кто будет смотреть футбол дома – транслировать матч буду в прямом эфире «Суспільного», но только по ТВ, трансляции на страничке телеканала в сети не будет. Также эксклюзивным транслятором поединка станет сервис Megogo
Для тех, кто хочет смотреть поединок не дома — трансляция будет проходить в нескольких заведениях Днепра.
Онлайн трансляция матча будет проходить в заведении «Старгород» — чешской пивоварне с рестораном. Находила она на месте бывшего кинотеатра «Родина».
Также поединок между сборными Украины и Германии можно будет посмотреть в пабе Time. Заведение находится на улице Харьковской. Помимо игры сборной тут в субботу будут транслировать финал Лиги Чемпионов.
Также посмотреть игру между Манчестер сити и Интером в субботу, в 22 часа, а потом и игру сборной Украины в понедельник, в 19:00 можно в ШтрассеПабе, что располагается на улице Грушевского,1.
Еще один паб, который на своих телевизорах включит футбол в понедельник и покажет игру украинских футболистов – это паб «Підпілля Махно», на улице Магдебурзского права,4а.
Выпить пива и посмотреть как игру Лиги Чемпионов, так и поединок сборных Украины и Германии можно в Petrovka Pub на Ивана Мазепы, 17.
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