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Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах

Сегодня 17:32
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Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им стал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ребров. А уже 12 июня нашу сборную ждет игра с национальной командой Германии. Поединок пройдет в Бремене. Начало матча в 19:00.
Новости Днепра про Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах

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Для украинской команды этот матч должен стать подготовкой к двум следующим играм для отбора на Евро 2024. 16 июня мы сыграем с Северной Македонией, а 19 – с Мальтой.

Журналисты dnepr.info узнали, где можно посмотреть футбол в Днепре.

Матч Украина –Германия по ТВ

Для тех, кто будет смотреть футбол дома – транслировать матч буду в прямом эфире «Суспільного», но только по ТВ, трансляции на страничке телеканала в сети не будет. Также эксклюзивным транслятором поединка станет сервис Megogo

Заведения с трансляцией футбола в Днепре 2023

Для тех, кто хочет смотреть поединок не дома — трансляция будет проходить в нескольких заведениях Днепра.

Онлайн трансляция матча будет проходить в заведении «Старгород» — чешской пивоварне с рестораном. Находила она на месте бывшего кинотеатра «Родина».

Также поединок между сборными Украины и Германии можно будет посмотреть в пабе Time. Заведение находится на улице Харьковской. Помимо игры сборной тут в субботу будут транслировать финал Лиги Чемпионов.

Также посмотреть игру между Манчестер сити и Интером в субботу, в 22 часа, а потом и игру сборной Украины в понедельник, в 19:00 можно в ШтрассеПабе, что располагается на улице Грушевского,1.

Еще один паб, который на своих телевизорах включит футбол в понедельник и покажет игру украинских футболистов – это паб «Підпілля Махно», на улице Магдебурзского права,4а.

Выпить пива и посмотреть как игру Лиги Чемпионов, так и поединок сборных Украины и Германии можно в Petrovka Pub на Ивана Мазепы, 17.

 

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Новости Днепра про Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабахУкраїнська Новости Днепра про Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабахРусский

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