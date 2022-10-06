Где неподалеку от Днепра можно увидеть валуны ледникового периода

В области помимо исторических памятников и археологических артефактов есть и необычные геологические объекты. Подтверждение о том, что наш регион пережил ледниковый период можно увидеть не только в самом городе, яркий пример тому – Белая балка, но и в области.

Неподалеку от Днепра можно увидеть валуны ледникового периода. Находятся валуны в заказнике, где помимо исторических «камней» можно полюбоваться небольшими зелеными холмами, обрывами, ведущими к воде. Рядом с ними есть даже маленький пляж. Размер одного валуна колеблется от 4 до 7 метров.

Находятся памятники ледникового периода в селе Домоткань.

Валуны сюда принес ледник где-то 250-170 тысяч лет назад. Сейчас немного поросшие мхом и зеленью камни из розового гранита не типичны для этой части Украины. Это обломки пород, имеющие окатанную форму из-за действий воды, которая ее шлифовала и льда, который их разбивал. Появление тут валунов историки связывают с движением ледника из Скандинавии. Подтаявшая вода со льдом двигаясь по одной ей известной дороге сметала все на своем пути и легко переносила тонны веса с одного места на другое. Такие же валуны есть в ряде страны Европы, вода принесла их и туда.

Более 10 лет назад валуны получили статус памятника природы. Считаются свидетельством самого крупного оледенения, которое когда-либо достигало территории современного Днепра.

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