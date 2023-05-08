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Филатов: «В Днепре уже несколько взрывов»

Сегодня 22:45
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В понедельник вечером, 8 мая, жители города Днепра слышали похожие на взрывы звуки. Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

Новости Днепра про Филатов:

Мэр Днепра Борис Филатов уже прокомментировал данную ситуацию в телеграмм-канале.

Новости Днепра про Филатов:

Напомним, свое присутствие на параде российского диктатора уже анонсировали:

 — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев; 
 — президент Беларуси Александр Лукашенко
 — президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
 — премьер-министр Армении Никол Пашинян;
 — президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев;
 — президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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