Филатов: «В Днепре уже несколько взрывов»

Напомним, свое присутствие на параде российского диктатора уже анонсировали:

Мэр Днепра Борис Филатов уже прокомментировал данную ситуацию в телеграмм-канале.

В понедельник вечером, 8 мая, жители города Днепра слышали похожие на взрывы звуки. Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

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