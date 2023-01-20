Футболка с автографом Пеле: известный телеведущий собирает деньги на помощь детям из разрушенного ракетой дома в Днепре

На своей странице в Инстаграме он проводит благотворительный аукцион. Лот – футболка сборной Бразилии с автографом легендарного футболиста Пеле. Вырученные за нее средства пойдут на помощь детям, потерявшим родителей во время ракетного удара россии по Днепру 14 января.

Известный украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков приобщился к помощи днепрянам, пострадавшим от российской ракеты 14 января.

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Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию…

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