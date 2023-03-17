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Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина

Сегодня 18:04
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В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента российской федерации владимира путина и уполномоченного по правам ребенка российской федерации Марии Львовой-Беловой.

Новости Днепра про Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина

Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Эту информацию прокомментировали в Офисе президента.

Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест путина. Это только начало, – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Новости Днепра про Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина

Россияне также отреагировали на решение Международного уголовного суда.

Так, официальный представитель МИД россии Мария Захарова написала, что «решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в частности, с правовой точки зрения».

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — добавила она.

Новости Днепра про Это только начало: в ОП прокомментировали выдачу ордера на арест путина

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