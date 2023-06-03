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Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня 09:56
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Важная информация!

Новости Днепра про Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 3 июня, в Днепре некоторые трамваи сменили маршрут.

Так, с 9:00 до 19:00 для ремонта колеи закрывается движение трамваев по ул. Романа Шухевича. В связи с этим внесены изменения в работу следующих маршрутов:

Трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:

  • а) ж/м Западный – ул. Данила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – трамвайное депо;
  • б) Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал.

Трамваи №14 курсировать не будут. 

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. Всего на маршруты вышли 138 единиц подвижного состава. Расписание движения трамваев и троллейбусов можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 707 автобусов (из них 111 — большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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