Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 3 июня, в Днепре некоторые трамваи сменили маршрут.
Так, с 9:00 до 19:00 для ремонта колеи закрывается движение трамваев по ул. Романа Шухевича. В связи с этим внесены изменения в работу следующих маршрутов:
Трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:
Трамваи №14 курсировать не будут.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. Всего на маршруты вышли 138 единиц подвижного состава. Расписание движения трамваев и троллейбусов можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 707 автобусов (из них 111 — большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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