Есть «прилет» в жилую застройку и университет: утром оккупанты ударили ракетами С-300 по центру Харькова (ФОТО)

По информации Харьковской областной прокуратуры, одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Пострадал охранник.
Вторая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.
Прокуроры Харькова начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, как прошла ночь на Днепропетровщине.
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