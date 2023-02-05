Есть «прилет» в жилую застройку и университет: утром оккупанты ударили ракетами С-300 по центру Харькова (ФОТО)

Сегодня, 5 февраля, около 8:20 российские военные нанесли двумя ракетами С-300 удар по Киевскому району Харькова.

По информации Харьковской областной прокуратуры, одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Пострадал охранник.

Вторая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

Прокуроры Харькова начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, как прошла ночь на Днепропетровщине.

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