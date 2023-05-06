Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

В Днепре и области в очередной раз проверили качество питьевой воды. Об этом сообщили на сайте ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».
Так, за период с 28 апреля по 4 мая на территории области отобрали 187 проб воды. На этот раз есть отклонения по некоторым показателям.
Эксперты говорят, что из-за весенних паводков ухудшилось качество воды по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность.
Отметим, что во время пика весеннего половодья в Днепре из-под кранов текла мутная вода. Как отметили в КП «Днепропроводоканал», жидкость соответствовала всем санитарно-гигиеническим показателям, то есть пригодна к использованию. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.
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