Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

Есть незначительные отклонения.

В Днепре и области в очередной раз проверили качество питьевой воды. Об этом сообщили на сайте ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».

Так, за период с 28 апреля по 4 мая на территории области отобрали 187 проб воды. На этот раз есть отклонения по некоторым показателям.

Эксперты говорят, что из-за весенних паводков ухудшилось качество воды по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность.

Что нашли

Днепр и Днепровский район – в 31 пробе обнаружили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность, хлороформ, окисляемость и сухой остаток;

Каменский район – в 30 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность, хлороформ, окисленность;

Криворожский район – в 12 пробах выявили отклонения по показателям хлороформ и окисляемость;

Никопольский район – в 15 пробах обнаружили отклонения по показателям мутность, хлороформ, сухой остаток;

Новомосковский район – в 6 пробах выявили отклонения по показателю окисляемости;

Павлоградский район – отклонений нет;

Синельниковский район – в 12 пробах обнаружили отклонения по показателям окисляемости и сухого остатка.

Отметим, что во время пика весеннего половодья в Днепре из-под кранов текла мутная вода. Как отметили в КП «Днепропроводоканал», жидкость соответствовала всем санитарно-гигиеническим показателям, то есть пригодна к использованию. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: