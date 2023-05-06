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Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

Сегодня 16:35
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Есть незначительные отклонения.

Новости Днепра про Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

В Днепре и области в очередной раз проверили качество питьевой воды. Об этом сообщили на сайте ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».

Так, за период с 28 апреля по 4 мая на территории области отобрали 187 проб воды. На этот раз есть отклонения по некоторым показателям.

Эксперты говорят, что из-за весенних паводков ухудшилось качество воды по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность.

Что нашли

  • Днепр и Днепровский район – в 31 пробе обнаружили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность, хлороформ, окисляемость и сухой остаток;
  • Каменский район – в 30 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность, хлороформ, окисленность;
  • Криворожский район – в 12 пробах выявили отклонения по показателям хлороформ и окисляемость;
  • Никопольский район – в 15 пробах обнаружили отклонения по показателям мутность, хлороформ, сухой остаток;
  • Новомосковский район – в 6 пробах выявили отклонения по показателю окисляемости;
  • Павлоградский район – отклонений нет;
  • Синельниковский район – в 12 пробах обнаружили отклонения по показателям окисляемости и сухого остатка.

Отметим, что во время пика весеннего половодья в Днепре из-под кранов текла мутная вода. Как отметили в КП «Днепропроводоканал», жидкость соответствовала всем санитарно-гигиеническим показателям, то есть пригодна к использованию. Через несколько дней ситуация стабилизировалась. 

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