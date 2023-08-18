НАПК рассказала, что нашли у экс-начальника ТЦК Днепропетровщины Анатолия Пикала.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни бывшего военкома из Днепропетровщины и выявило признаки незаконного обогащения на сумму 8,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декларации за 2020 год чиновник указал, что ни он, ни его близкие не обладали никакими активами. Однако антикоррупционеры выяснили, что за последние 4 года отец Пикала приобрел имущества на сумму 7,9 млн грн, включая квартиры, автомобили и долю в торговом комплексе.

Также НАПК удалось найти:

две квартиры в Днепре стоимостью 1776000 грн и 698950 грн;

автомобиль Volkswagen Passat стоимостью 359700 грн;

автомобиль FOord Ranger стоимостью 780000 грн;

автомобиль Audi А6 стоимостью 1 875 000 грн

автомобиль Volkswagen ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

Отец чиновника в этом году основал компанию с капиталом в размере 1,1 млн и приобрел долю в торговом комплексе на территории Днепропетровской области, оцененную в 1,15 млн грн.

Учитывая, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военкома доходов почти на 6 млн грн, очевидно, они были приобретены по поручению самого военкома и за счет средств, законность источников которых не подтверждена, — отметили в НАПК.

Сам чиновник в 2021 году приобрел несколько недвижимых объектов на сумму 168 300 гривен — два земельных участка стоимостью 32 тысячи гривен и 22 тысячи гривен соответственно, а также жилой дом стоимостью почти 115 тысяч гривен.

По данным НАПК, официальный доход значительно меньше стоимости приобретенного имущества, поэтому экс-военкома подозревают в незаконном обогащении.