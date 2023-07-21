Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую

В настоящее время военные получили новые пикапы с полным поводом. Автомобили имеют также пониженные передачи, что облегчает передвижение по сложному бездорожью. Их грузоподъемность достигает 900 кг, поэтому они пригодны, в частности для оборудования и определенными боевыми установками. «Мы искренне благодарны всем неравнодушным гражданам, городскому голове. Именно такими усилиями мы приближаем Победу над нашим исконным врагом. Мы получаем очень хорошую технику, выполняющую свои непосредственные боевые задачи», — убеждена военная Елена.
Кроме этого, бойцам передали более двух десятков дронов с тепловизорами. Военный Максим отмечает, что подразделения на первых-вторых линиях столкновения нуждаются в дронах, ведь детальное видение вражеских перемещений позволяет эффективнее и быстрее уничтожать российских оккупантов. «Нужно быть всегда сосредоточенным и готовым. Я считаю, что эти дроны внесут свой непосредственный вклад и помогут приблизить Победу», – говорит воин.
В нынешнюю партию оборудования также вошли ноутбуки и другая компьютерная техника, которую заказывали армейцы.
«Сегодня, когда в обществе очень оживленно идет дискуссия — «дроны или стадионы», наша территориальная община, славный город Днепр, продолжает помогать Вооруженным Силам Украины. Это уже стала этакая рутина. Каждую неделю мы отправляем на нужды наших защитников грузовики, пикапы, дроны. Продолжаем работать», — сказал мэр Борис Филатов. Он также добавил, что Днепр сбалансированно распределяет приоритеты, и вместе с обеспечением армейцев продолжает заниматься и городским хозяйством.
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