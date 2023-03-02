Экс-судья из Днепра требовала 30 тысяч долларов взятки: какое ее ждет наказание

По данным ОО «Центр противодействия коррупции», речь идет о судье Кировского райсуда Наталье Овчаренко.
Высший антикоррупционный суд объявил приговор, которым признал бывшую судью Кировского районного суда города Днепра виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, а именно вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США, – говорится в сообщении ВАСК.
Таким образом, бывшая судья будет отбывать наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года, после того, как она выйдет на свободу. Кроме этого, у нее должны конфисковать все имущество.
Что предшествовало?
По данным следствия, судьи Кировского суда Днепра Овчаренко и Ходасевич требовали 30 тысяч долларов вознаграждения за содействие в решении дела. Они получили часть взятки в 16 тысяч долларов за принятие нужного решения по уголовному делу. После этого их поймали «на горячем».
Известно, что приговор получила другая обвиняемая — врач одного из медицинских учреждений Днепра, подделывавшая медицинские документы. Ей назначили четыре года заключения, впрочем, ее освободили от наказания, так как истек срок привлечения к уголовной ответственности.
По данным «УП», судья злоупотребляла влиянием и заставляла работников медотрасли подделывать листки нетрудоспособности.
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