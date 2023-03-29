Экс-глава ГНС ​​со «списком желаний» требует отменить ее увольнение и выплатить компенсацию

Экс-глава налоговой службы Киева Оксана Датий оспаривает увольнение в суде.

Напомним, утром 1 февраля у руководства киевской налоговой службы прошли обыски. Их проводили представители Государственного бюро расследований (ГБР), которые, в частности, разоблачили в нарушениях и. о. главы налоговой службы Киева Оксану Датий.

Во время обысков у нее обнаружили запасы наличной валюты, дорогие часы и шикарные автомобили.

Кроме того, в Датий нашли «списки желаний», где она загадала для себя швейцарские часы Breguet, миллион долларов и другие материальные блага.

Позже стало известно, что чиновница написала заявление на увольнение.

6 февраля Датий уволили официально – через приказ. 9 февраля его объявили. А уже через месяц, 9 марта, экс-глава ГНС ​​подала в суд. Она требует отменить увольнение, возобновить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за «вынужденный прогул».

13 марта суд оставил иск чиновницы без движения из-за того, что она неправильно его оформила. Ей дали 10 дней для устранения ошибок.

Исправила ли Датий свой иск — пока в реестре не указано. Кроме того, в существующем решении суда не говорится, на основании чего ее уволили.

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