Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota

Там столкнулись ВАЗ и Toyota. ДТП произошло около 15:00.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что Toyota двигалась из села Чапли в направлении Приднепровска. В этот момент по улице Энергетической из Приднепровска в направлении села Чапли двигался ВАЗ. Водитель «Лады» не справился с управлением, автомобиль начало заносить, и в этот момент две машины столкнулись.
В результате ДТП водитель ВАЗ получил травмы, у него разбита голова. Однако от госпитализации он отказался. Водитель Toyota не пострадал.
Из-за аварии движение в направлении села Чапли и Приднепровска затруднено. Учитывайте эту информацию.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине Mercedes врезался в дерево: водителя заблокировало в салоне.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о…
Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.
Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об…
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель…
Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.
В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить выписку из приложения "Дія".
Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.
Городской голова Новомосковска Сергей Резник инициировал обсуждение переименования города.
В воскресенье, 5 февраля, некоторые жители остались без воды.
В Днепре на жилом массиве Северный возле мусорных баков заметили лошадь.
Сегодня, 5 февраля, около 8:20 российские военные нанесли двумя ракетами С-300 удар по Киевскому району Харькова.
Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об аварии, которая произошла вблизи поселка Одаровка Каменского района.
Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по магнитному полю Земли.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!