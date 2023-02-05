Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota

Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.

Там столкнулись ВАЗ и Toyota. ДТП произошло около 15:00.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что Toyota двигалась из села Чапли в направлении Приднепровска. В этот момент по улице Энергетической из Приднепровска в направлении села Чапли двигался ВАЗ. Водитель «Лады» не справился с управлением, автомобиль начало заносить, и в этот момент две машины столкнулись.

В результате ДТП водитель ВАЗ получил травмы, у него разбита голова. Однако от госпитализации он отказался. Водитель Toyota не пострадал.

Из-за аварии движение в направлении села Чапли и Приднепровска затруднено. Учитывайте эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине Mercedes врезался в дерево: водителя заблокировало в салоне.

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