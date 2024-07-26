«Двойной» метеоритный дождь накроет Землю: будет ли видно в Днепре

Планетный астроном по обсерватории Лоуэлл в Аризоне Николас Московиц рассказал, что на следующей неделе в небе можно будет наблюдать за «двойным» метеоритным дождем.
Об этом пишет Live Science.
Кроме этого рассказали о том, как именно возникают метеорные дожди — в то время, когда орбита Земли пересекает путь кометы, покидающие последняя скалистые обломки сгорают и входят в атмосферу земли.
Во время двойных метеорных потоков этого месяца Земля пересечет орбиты кометы 96P/Machholz — вызывающей Южную дельту Aquariids — и кометы 169P/NEAT, рождающие Альфа Каприкорнидов, пишет Live Science.
Двойной метеорный дождь состоится на следующей неделе:
Оба продлятся до середины августа, но лучшее время для наблюдения будет во время их пика.
По словам Московица, на этот раз метеорные дожди достигнут пика в течение 24 часов друг от друга, что является «удивительным совпадением».
Метеоритные потоки проходят через равные промежутки времени благодаря своим предполагаемым орбитам вокруг Солнца. Небольшая величина годовых колебаний их интенсивности определяется тем, когда кометы испускают обломки и как долго эти обломки плавают в космосе. Прогнозирование метеоритных потоков имеет значительные последствия для безопасности космических кораблей и путешествующих в космосе людей, — рассказывает Московиц.
Несмотря на то, что в странах Южного полушария метеоритный дождь будет виден лучше, географическое положение Украины также позволит жителям наблюдать за этим увлекательным дыханием.
Вот некоторые советы, как лучше наблюдать за метеоритным дождем:
Помните, что метеорные дожди часто непредсказуемы, поэтому стоит набраться терпения.
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