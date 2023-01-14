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До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 января:

  • Ясное звездное небо — к хорошему урожаю.
  • Если идет дождь — на Пасху жди снега.
  • Гололед на дорогах — к урожаю.
  • Снег весь день — к теплому лету.
  • Метель и вьюга — к урожаю орехов.

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