До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 14 января:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022…
В Днепре снова снизился уровень воды.
Із самого початку повномасштабного вторгнення він боронив Батьківщину. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич Daewoo збив чоловіка. Він отриманих травм пішохід помер на місці.
Вооруженные силы Украины наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции вражеского ЗРК.
В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.
Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света.
В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления в домах.
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек. Она была изготовлена в 1992 году из серебра, тогда как аналоги чеканили из низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.
В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень, длившийся всего два часа.
Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария.
Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.
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