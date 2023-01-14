До минус 4 и облачно: погода в Днепре на 14 января

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Днепре снова снизился уровень воды.

Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022…

Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.

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