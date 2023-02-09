До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет облачная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха –10°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной –…

В Днепре в ближайшие дни будет настоящая морозная зима.

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