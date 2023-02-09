Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет облачная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха –10°. До обеда столбики термометра будут показывать до -4°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 февраля:

  • Запотевание стекол сегодня сулит потепление.
  • Резко потеплело — жди лютые морозы.
  • Облака плывут против ветра — к снегопаду.
  • Свинья хрюкает, хоть и сыта, — к морозам.
  • Зимний туман стелется по земле — к оттепели.

Читайте также:

Новости Днепра про До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраляУкраїнська Новости Днепра про До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепр пришли арктические морозы: когда снова потеплеет
    Новости Днепра
    Вчера 13:28
    В Днепр пришли арктические морозы: когда снова потеплеет

    В Днепре в ближайшие дни будет настоящая морозная зима.

    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 8 февраля
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 8 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля
    Новости Днепра
    07.02.2023 06:15
    В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов
    Новости Днепра
    06.02.2023 17:00
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

    Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной –…

    Последние новости

    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

    У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Сломанный кипятильник: в Кривом Роге ребенок обжог лицо из-за неисправного устройства
    Сломанный кипятильник: в Кривом Роге ребенок обжог лицо из-за неисправного устройства

    У Кривому Розі дитина взяла в руки зламаний кип'ятильник та отримала електричний опік обличчя.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля
    Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля

    В Днепре из-за порывов на водоводе частично нет воды.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Растворились в воздухе: в Днепровском районе мужчина продавал несуществующие дрова и другие вещи
    Растворились в воздухе: в Днепровском районе мужчина продавал несуществующие дрова и другие вещи

    В Днепровском районе мошенник продал пенсионерке несуществующие дрова и обокрал три дома.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму
    Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму

    У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили вже починати готувати кадровий резерв для деокупованого в майбутньому півострова Крим.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Монтировка, как способ переночевать: в Днепре мужчина сломал замки склада
    Монтировка, как способ переночевать: в Днепре мужчина сломал замки склада

    В Днепре мужчина взломал монтировкой замки складского помещения, чтобы переночевать внутри.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем
    Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

    Музей искусств Метрополитен, что в Нью-Йорке, признал художника Архипа Куинджи украинским художником. Еще в декабре 2022 его подписывали российским художником.

    Вчера 18:00
    1
    просмотров
    Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)
    Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

    Детская железная дорога – один из символов Днепра. Более 85 лет она катала всех маленьких жителей Днепра по парку, знакомила с работой машиниста и дежурного по станции, тут было подготовлено немало машинистов, диспетчеров и дежурных, которые позже пошли работать уже…

    Вчера 17:39
    просмотров
    Укрпочта выпустит новую марку “Воины света. Воины добра”: когда и кому она посвящена
    Укрпочта выпустит новую марку “Воины света. Воины добра”: когда и кому она посвящена

    «Укрпочта» запускает новую марку «Воины света. Воины добра».

    Вчера 17:38
    0
    просмотров
    Антилидер среди областей: Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности в 2022 году
    Антилидер среди областей: Днепропетровщина возглавила ТОП регионов по смертности в 2022 году

    Днепропетровщина стала антилидером по числу смертей.

    Вчера 17:33
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх