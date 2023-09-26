До конца сентября Днепр будет полностью готов к грядущему отопительному сезону, — Филатов

Город учел опыт предыдущей зимы и сделал комплексное обновление наиболее чувствительного к отключениям электричества оборудования. В настоящее время готовность к отопительному сезону составляет 95%. Полностью окончить эти работы планируют до конца сентября. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире телеканала ДНЕПРОTV 26 сентября.
Филатов также подчеркнул: город устанавливает альтернативные источники питания, чтобы избежать расмерзания систем отопления во время аварийных отключений. Впрочем, ни один город в мире не сможет работать исключительно на генераторах при полном блекауте. «Город устанавливает дополнительные генераторы. На некоторых котельных даже по два. Мы приобрели, пожалуй, самый мощный газовый генератор в стране. Покупаем достаточное количество, чтобы при наступлении блекаута мы могли удержать критическую инфраструктуру — «Горводоканал», насосы. Чтобы работала канализация», — отметил мэр Днепра.
В то же время город предлагает людям, имеющим долги за тепло, воспользоваться программой реструктуризации. Ведь сейчас сумма задолженности жителей за теплоносители составила более 1,2 млрд грн, и это существенно тяготит бюджет города — особенно на фоне того, что у общин могут забрать военный НДФЛ. Как известно, по этому поводу в правительстве сейчас продолжаются бюджетные консультации.Виктория
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