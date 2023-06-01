Днепрянка Анастасия Кондратьева завоевала «золото» Чемпионата Украины по воздушной гимнастике

Второкурсница юридического факультета ДНУ Анастасия Кондратьева победила на Открытом чемпионате Украины по воздушной гимнастике AERIAL CHAMP SPRING CUP 2023. Об этом сообщается на фейсбук-странице ДНУ.
Сезонные квалификационные соревнования Весеннего кубка Чемпионата Украины 2023 года проходили в Днепре при организационной поддержке Федерации воздушной гимнастики Украины и собрали рекордное количество участников – более 450 спортсменов из 29 городов Украины.
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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.
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