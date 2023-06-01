Днепрянка Анастасия Кондратьева завоевала «золото» Чемпионата Украины по воздушной гимнастике

Сезонные квалификационные соревнования Весеннего кубка Чемпионата Украины 2023 года проходили в Днепре при организационной поддержке Федерации воздушной гимнастики Украины и собрали рекордное количество участников – более 450 спортсменов из 29 городов Украины.

Второкурсница юридического факультета ДНУ Анастасия Кондратьева победила на Открытом чемпионате Украины по воздушной гимнастике AERIAL CHAMP SPRING CUP 2023. Об этом сообщается на фейсбук-странице ДНУ .

Студентка ДНУ заняла первое место в категории «Молодежь» (18-35 лет).

Во время матча сразились игроки Шахтера и Днепр-1.

На словенском озере Блед продолжается Чемпионат Европы по академической гребле.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

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