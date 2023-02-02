Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

Об этом пишет Meteoagent.

Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, что ударило по магнитному полю Земли.

Магнитные бури ожидаются в следующие дни:

5 февраля – сильная магнитная буря. В этот день лучше не выполнять тяжелую работу.

– сильная магнитная буря. В этот день лучше не выполнять тяжелую работу. 7 февраля – средняя магнитная буря. В этот день лучше проводить много времени на открытом воздухе.

– средняя магнитная буря. В этот день лучше проводить много времени на открытом воздухе. 10 февраля – снова ожидается сильная магнитная буря. В этот день лучше избегать стрессовых ситуаций, тяжелого труда, лучше позаботиться о своем здоровье.

– снова ожидается сильная магнитная буря. В этот день лучше избегать стрессовых ситуаций, тяжелого труда, лучше позаботиться о своем здоровье. 15 февраля – слабая магнитная буря. Лучше отдыхать в этот день.

Отметим, магнитные бури – это активность геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям. А также повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Наиболее частые симптомы магнитной бури таковы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

пейте больше воды, а также травяного и растительного чая;

откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;

чаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату даже зимой;

ешьте меньше жирной, жареной и острой пищи, а также фастфуда;

ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не менее 7 часов в сутки;

постарайтесь меньше нервничать и реже читать новости.

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