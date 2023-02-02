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  • Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

Сегодня 13:30
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В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

Об этом пишет Meteoagent.

Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, что ударило по магнитному полю Земли.

Магнитные бури ожидаются в следующие дни:

  • 5 февраля – сильная магнитная буря. В этот день лучше не выполнять тяжелую работу.
  • 7 февраля – средняя магнитная буря. В этот день лучше проводить много времени на открытом воздухе.
  • 10 февраля – снова ожидается сильная магнитная буря. В этот день лучше избегать стрессовых ситуаций, тяжелого труда, лучше позаботиться о своем здоровье.
  • 15 февраля – слабая магнитная буря. Лучше отдыхать в этот день.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

Отметим, магнитные бури – это активность геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям. А также повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Наиболее частые симптомы магнитной бури таковы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

  • пейте больше воды, а также травяного и растительного чая;
  • откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;
  • чаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату даже зимой;
  • ешьте меньше жирной, жареной и острой пищи, а также фастфуда;
  • ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не менее 7 часов в сутки;
  • постарайтесь меньше нервничать и реже читать новости.

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