Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть часто: календарь магнитных бурь на февраль

Об этом пишет Meteoagent.
Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, что ударило по магнитному полю Земли.
Магнитные бури ожидаются в следующие дни:
Отметим, магнитные бури – это активность геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям. А также повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Наиболее частые симптомы магнитной бури таковы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:
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