Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

Когда именно будет штормить – читайте в нашем материале!
Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:
Также возможны колебания 29-30 октября.
Соответствующий прогноз опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Как магнитные бури влияют на человека
Воздействие магнитных бурь чаще других испытывают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. Наиболее частые симптомы магнитной бури: головная боль; тошнота и рвота; боли в области живота; боль в спине и пояснице; повышенное давление; сонливость или бессонница; обострение хронических заболеваний.
Как уберечься
Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:
Напомним, ранее мы писали: Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать.
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