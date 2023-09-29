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  • Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

Сегодня 09:29
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В октябре 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

Когда именно будет штормить – читайте в нашем материале!

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

  • 1 октября – сильная магнитная буря;
  • 2 октября – слабая магнитная буря;
  • 5 октября – мощная магнитная буря;
  • 13-15 октября – слабая магнитная буря;
  • 23-26 октября – слабая магнитная буря.

Также возможны колебания 29-30 октября.

Соответствующий прогноз опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

Как магнитные бури влияют на человека

Воздействие магнитных бурь чаще других испытывают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. Наиболее частые симптомы магнитной бури: головная боль; тошнота и рвота; боли в области живота; боль в спине и пояснице; повышенное давление; сонливость или бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:

  1. Откажитесь от жирной, острой еды и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы.
  2. Пейте не менее 1,5 л жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов.
  3. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, меньше курите.
  4. Увеличьте физическую активность.
  5. Проводите больше времени на улице, а вместо поездок в транспорте больше ходите пешком.
  6. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  7. Избегайте стресса, не участвуйте в конфликтах.
  8. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

Напомним, ранее мы писали: Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать. 

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Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023Українська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023Русский

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