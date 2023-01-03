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Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023

Сегодня 15:39
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В начале 2023 года геомагнитная активность будет не значительная, но все равно к этому надо подготовиться.

Новости Днепра про Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023

Так, в январе будут две волны магнитных бурь: средней и слабой интенсивности.

Первая волна состоится в начале января, с 3 по 5 число. Вторая волна ожидается с 10 по 12 января.

Новости Днепра про Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены их влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Наиболее частые симптомы магнитной бури: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

  • пейте больше воды, а также травяного и растительного чая;
  • откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;
  • чаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату даже зимой;
  • ешьте меньше жирной, жареной и острой пищи, а также фастфуда;
  • ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не менее 7 часов в сутки;
  • постарайтесь меньше нервничать и реже читать новости.

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