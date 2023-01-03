Днепряне, будьте готовы: календарь магнитных бурь на январь 2023

Так, в январе будут две волны магнитных бурь: средней и слабой интенсивности.
Первая волна состоится в начале января, с 3 по 5 число. Вторая волна ожидается с 10 по 12 января.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены их влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.
Наиболее частые симптомы магнитной бури: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:
Читайте также:
Автор:
Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским…
Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль…
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и…
В Днепре из-за аномального тепла цветут растения.
Украинские военные сегодня, 3 января, нанесли успешные удары по российским пунктам управления, а также применяли авиацию для атак на врага.
Во вторник, 3 января, в Каменском на улице Макеевской автомобиль службы такси попал в ДТП. «Dacia Logan» влетела в цистерну с газом на территории заправки «Нафтагазсервіс».
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Вечная слава Герою!
В Днепре из-за аномального тепла цветут растения.
В магазинах Днепра после новогодних праздников начинаются скидки на елочные игрушки. Торговые сети хотят избавится от «зимнего» товара, а для покупателей это отличная возможность купить украшения на елку дешевле, пусть и после праздников. Но есть игрушки, на которые скидку не…
Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра из-за обесточивания остались без воды.
В Кривом Роге поймали "делка", который помогал военнообязанным выезжать за границу.
В Днепре патрульные спасли девушку, которая хотела совершить самоубийство.
Чтобы получить в Днепре заграничный паспорт – нужно ждать месяц и заплатить порядка 800 грн. Каков алгоритм действий, какие документы нужны и куда с ними идти – разбирались журналисты dnepr.info.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!