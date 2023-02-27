Днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы

Поздравляем и желаем новых побед и достижений!

Днепрянин Даниил Хлопецкий стал бронзовым призером на Кубке Европы в польской Варшаве. Об этом сообщается на странице Федерации дзюдо Днепропетровской области в социальной сети Facebook. Медаль спортсмен завоевал в весовой категории до 66 кг.

Как говорится на странице Федерации дзюдо Украины, Даниил уверенно выиграл свою подгруппу, одержав три победы в предыдущих раундах, после чего уступил в полуфинале предстоящему чемпиону соревнований по Франции Массону Джбилоу.

В поединке за «бронзу» дзюдоист из Днепра благодаря двум «Ваза-ари» одолел британца Михаэла Фриера.

В соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из 43 стран мира, среди которых 21 представитель сборной Украины.

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