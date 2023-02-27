Днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы

Днепрянин Даниил Хлопецкий стал бронзовым призером на Кубке Европы в польской Варшаве. Об этом сообщается на странице Федерации дзюдо Днепропетровской области в социальной сети Facebook. Медаль спортсмен завоевал в весовой категории до 66 кг.
Как говорится на странице Федерации дзюдо Украины, Даниил уверенно выиграл свою подгруппу, одержав три победы в предыдущих раундах, после чего уступил в полуфинале предстоящему чемпиону соревнований по Франции Массону Джбилоу.
В поединке за «бронзу» дзюдоист из Днепра благодаря двум «Ваза-ари» одолел британца Михаэла Фриера.
В соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из 43 стран мира, среди которых 21 представитель сборной Украины.
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Надеемся, что никто не пострадал.
Захватите с собой зонт!
В центре Днепра полицейские ГУНП Северодонецка (Луганская обл.) задержали 31-летнего мужчину, который объяснял, что служит в 93-м ОМБР «Холодный Яр», а сейчас амбулаторно лечится в Днепре, но больничного при себе не имеет.
20 февраля в бою на Донетчине, защищая украинскую землю от захватнических посягательств российских оккупантов, погиб солдат Косаренко Сергей Владимирович.
Захватите с собой зонт!
В воскресенье утром, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прогремели два взрыва. Как выяснилось, там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
В центре Днепра на улице Степана Бандеры (бывшая Шмидта) неизвестные облили красной краской несколько автомобилей.
В Днепре ждут возвращения McDonald's с тех пор, как в феврале рестораны закрылись из-за полномасштабной войны. Фанаты бургеров и картофеля фри готовы ехать в другие города, лишь бы только попробовать любимое меню. Однако теперь это совсем не обязательно.
В воскресенье, 26 февраля, в Каменском на улице Привольной произошла авария. Там автомобиль марки Daewoo Nexia вылетел в кювет и перевернулся.
В Днепре в один из частных домов на улице Водопроводная пытался проникнуть грабитель в маске. Его заметила владелица жилья и сообщила в полицию.
В Кривом Роге правоохранители задержали 32-летнего мужчину, у которого обнаружили при себе килограмм наркотиков.
В Днепре сегодня, 26 февраля, по данным метеорологов, дневная температура воздуха составляет 6-8° тепла. Тем временем на тонкий лед на Красном Камне вышли местные рыбаки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!