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Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городами

Сегодня 17:10
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Накануне в американском городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, на ежегодном празднике городов-побратимов было объявлено об альянсе Города Дружбы с Днепром.

Новости Днепра про Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городами

Это важный статус, являющийся отправной точкой перед установлением побратимских отношений. Ранее это событие живо анонсировали медиа Западного Мичигана.

«Это добавляет столь богатого разнообразия в наше собственное сообщество, и это действительно повышает наше обязательство быть всеобъемлющим, гостеприимным сообществом для всех», – цитирует слова госпожи мэра Гранд-Рапидс Розалин Блисс американский канал «FOX17».

Традиционное для этого города событие собрало также представителей сообществ разных городов-партнеров Гранд-Рапидса.

«В этой войне наши мощные доспехи — это божественное благословение и искренние друзья. Это то, что укрепляет нас. Это то, что ведет нас к Победе свободного мира над темным средневековым злом. Спасибо, что стоите на стороне света вместе с Украиной и нашим Днепром», — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов в своем видеообращении, которое показали собравшимся.

В знак поддержки Днепра и всей страны к церемонии добавили и украинский колорит. «Это вдохновляет местное сообщество. Помогает им чувствовать себя как дома», — отметил представитель украинской общины Александр Коваленко.

Напомним, первые шаги по укреплению отношений между двумя городами сделали еще год назад. Тогда глава Гранд-Рэпидс госпожа Блисс и мэр Днепра Борис Филатов провели совместную видеоконференцию и очертили планы дальнейшей работы.

Как известно, Гранд-Рапидс является городом, где была основана известная компания «Amway». Также оттуда родом посолка США в Украине Бриджит Бринк. Как и остальное мировое сообщество, они внимательно следят за событиями, которые переживает Украина (и Днепр в частности) во время войны, развязанной рф.

Новости Днепра про Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городамиУкраїнська Новости Днепра про Днепр и Гранд-Рапидс (США) официально объявили о дружбе между городамиРусский

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