Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

Нормальная работа транспорта является одним из приоритетов, которые подчеркивает мэр Борис Филатов. После того, как одна из российских ракет уничтожила более сотни единиц транспорта, Днепр восстановил и дальше укрепляет коммунальные автобусные перевозки. В настоящее время в этот автопарк добавились еще 5 больших автобусов, которые передал город-побратим Кельн. «Это очень большие автобусы, которые могут перевозить более 160 пассажиров. Они в хорошем состоянии. Хочу отдельно еще раз поблагодарить всех жителей города Кельна, а также особые слова благодарности мэра Кельна, госпожи Генриетти Рекер», — сказал Филатов, отметив, что ранее этот немецкий город также поддержал Днепр генераторами, машинами скорой помощи и спасательным оборудованием.
Всего Днепр уже имеет 44 городских автобуса. Среди них передавшие Киев, Винница, Ровенщина, а также машины, приобретенные частными предпринимателями. По словам руководителя автоколонны Вячеслава Павленко, это дает возможность сбалансировать количество транспорта на дорогах, когда из-за ситуации с электроэнергией в стране троллейбусы и трамваи не могут работать.
Автобусы из Кельна выйдут на линии до конца месяца сразу после проведения техосмотра и оформления необходимых документов. Их поставят на наиболее востребованные городские маршруты, где много пассажиров. Водитель Александр Боженов, участвовавший в перевозке этих автобусов в Днепр, их качеством доволен: «Они комфортные, теплые, тихие и мягкие. Их состояние очень хорошее. Проехали мы тысячу километров без остановок».
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