Днепр доставил Силам обороны очередную партию техники и оснащения на сумму около 5 млн грн, — Филатов

Днепр продолжает снабжать военных на передовой необходимыми техникой и снаряжением. В нынешней партии для защитников более трех десятков комплектов раций, шестьдесят зарядных станций разной мощности, полтора десятка ноутбуков и три панели отображения.
«Это такие материалы, которые быстро выходят из строя. На фронте такие вещи, как рации, генераторы – оно используется всегда. Соответственно, чем их больше, тем лучше. Мы просто благодарны городскому совету, он постоянно помогает такими вещами. Ибо приходится часто просто самим покупать их. Поэтому эта помощь очень важна для нас», — сказал офицер ОК «Восток» Игорь.
Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что это оборудование пригодится прежде всего для обустройства контрольных наблюдательных пунктов.
«Еженедельная помощь нашим военным продолжается. Сегодня снова выдали оборудование на сумму около 5 млн грн. Благодарю каждого налогоплательщика, каждого жителя нашей территориальной общины за то, что мы все вместе помогаем нашим защитникам, и дальше будем продолжать», — отметил Филатов, анонсировав также очередную отправку на передовую более десятка автомобилей и другого снаряжения для украинских военных.Виктория
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