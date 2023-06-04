Днепр чтит память детей, которых во время войны в Украине убила рф

Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, в Днепре провели мемориальное мероприятие.

Во дворе 118-го дома на Победе, где 14 января дежурная российская ракета унесла жизни 46 человек, на одном из деревьев развесили символические колокольчики — как упоминание о уже никогда не прозвучавших детских голосах.

«Каждая украденная жизнь, каждая поломанная судьба – это наши общие трагедии. Но самое ужасное, когда дети гибнут. За 9 лет этой войны мы видели уже много циничных обстрелов и гнусных атак россиян. Привыкнуть к этому невозможно. Но эту боль можно и нужно конвертировать в неутомимую работу ради справедливой мести врагу. И Украинской Победы ради свободного будущего миллионов детей», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В то же время руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в области за войну погибли 17 детей, еще 70 искалечили вражеские удары: «Это рана, которая не заживет никогда. Это самые страшные преступления окупантов, не имеющие срока давности».

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