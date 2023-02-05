Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кислородной, 4 прекращено водоснабжение:
Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Еловой, 39 и ул. Надежд, 81. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, в Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс.
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