Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток

Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток

Сегодня 20:36
просмотров

В Днепропетровской области 2-летний ребенок попал в реанимацию. У девочки диагностировали отравление лекарством.

Новости Днепра про Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток

В настоящее время за её жизнь борются медики. Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на Информатор.

Так, в субботу 24 декабря в Днепропетровскую областную детскую больницу доставили 2-летнюю девочку. Пациентка попала в реанимацию с острым отравлением. Оказалось, ребенок почему-то проглотил много таблеток. По предварительной информации, девочка находилась дома сама.

Читайте также:

Новости Днепра про Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблетокУкраїнська Новости Днепра про Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблетокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в субботу, 24 декабря: ожидается небольшой дождь
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 24 декабря: ожидается небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабря
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабря

    Зонт сегодня не понадобится!

    Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом
    Новости Днепра
    22.12.2022 08:00
    Внезапно остановился посреди моста: днепровские нацгвардейцы спасли водителя с инсультом

    Бойцы Днепровской бригады НГУ имени Александра Радиевского спасли водителя, у…

    В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабря
    Новости Днепра
    22.12.2022 06:15
    В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабря

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Последние новости

    В Днепропетровской области парню оторвало пальцы петардой
    В Днепропетровской области парню оторвало пальцы петардой

    В Днепропетровской области 21-летнему парню петардой оторвало пальцы.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    Как будет работать «Новая почта» в Днепре на новогодние праздники: график
    Как будет работать «Новая почта» в Днепре на новогодние праздники: график

    "Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в Днепре на Новый год и Рождество.

    Сегодня 20:00
    просмотров
    Пропавшего без вести 87-летнего мужчину, которого искали в Днепре, нашли мертвым
    Пропавшего без вести 87-летнего мужчину, которого искали в Днепре, нашли мертвым

    Выражаем искренние соболезнования родным мужчины!

    Сегодня 19:56
    0
    просмотров
    Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину
    Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину

    В Кривом Роге в районе 95 квартала насмерть сбили человека.

    Сегодня 19:30
    просмотров
    В Украине вводят штрафы за унижение работников на работе
    В Украине вводят штрафы за унижение работников на работе

    В Украине с 23 декабря начал действовать закон, устанавливающий административную ответственность за мобинг – травлю и унижение работников на работе.

    Сегодня 19:07
    0
    просмотров
    Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину
    Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

    В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.

    Сегодня 19:00
    просмотров
    В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось
    В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось

    Будьте осторожны!

    Сегодня 18:25
    0
    просмотров
    26 декабря, 2 и 9 января: будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество и Новый год
    26 декабря, 2 и 9 января: будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество и Новый год

    Близятся новогодние праздники.

    Сегодня 17:47
    0
    просмотров
    Художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи
    Художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи

    Светлая память погибшим!

    Сегодня 16:34
    1
    просмотров
    В Кривом Роге пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку: что решил суд
    В Кривом Роге пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку: что решил суд

    В декабре 2019 года в Кривом Роге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

    Сегодня 15:58
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх