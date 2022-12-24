Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток

В Днепропетровской области 2-летний ребенок попал в реанимацию. У девочки диагностировали отравление лекарством.

В настоящее время за её жизнь борются медики. Об этом сообщает «Днепр Инфо» со ссылкой на Информатор.

Так, в субботу 24 декабря в Днепропетровскую областную детскую больницу доставили 2-летнюю девочку. Пациентка попала в реанимацию с острым отравлением. Оказалось, ребенок почему-то проглотил много таблеток. По предварительной информации, девочка находилась дома сама.

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