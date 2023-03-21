Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Борис Филатов принял участие в заседании руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте Украины

Борис Филатов принял участие в заседании руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте Украины

Сегодня 20:18
просмотров

Накануне во Львове было проведено заседание руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте Украины.

Новости Днепра про Борис Филатов принял участие в заседании руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте Украины

Встреча прошла под председательством главы Закарпатской ОВА Виктора Никиты и с участием представителей Офиса Главы государства и руководителей Палат. Среди присутствующих были мэр Днепра Борис Филатов, городские головы Житомира и Львова Сергей Сухомлин и Андрей Садовый, а также председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. 

Основной темой заседания стал предстоящий саммит регионов и городов других государств, цель которого – наладить контакты с зарубежными громадами для усиления поддержки государства. Известно, что Украина намерена принимать его в апреле.

Так, комментируя эту перспективу, Борис Филатов отметил, что привлеченная помощь от международных партнеров должна распределяться, прежде всего, среди деоккупированных громад и тех, кто сейчас больше всего пострадал от преступлений российской армии. Он подчеркнул, что в Днепре мэрия вместе с главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком имеет общую позицию по этому поводу и помогает тем, кто нуждается в этом больше. Речь идет, в частности, о Марганецкой и Никопольской громадах, постоянно страдающих от обстрелов россиян.

В то же время с первых дней полномасштабного вторжения россии Днепр сконцентрирован на укреплении международного муниципального партнерства. Это дало городу больше возможностей восстанавливаться после российских ракетных атак, а также увеличивать поддержку горожан и переселенцев, которых больше всего в стране приютил именно Днепр.

Новости Днепра про Борис Филатов принял участие в заседании руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Борис Филатов принял участие в заседании руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте УкраиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой
    Новости Днепра
    Сегодня 15:05
    Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

    Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым.

    Целый арсенал: полицейские изъяли у жителя Кривого Рога оружие и боеприпасы
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Целый арсенал: полицейские изъяли у жителя Кривого Рога оружие и боеприпасы

    Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.

    Погода на 21 марта: в Днепре ожидается дождь
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 21 марта: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен
    Новости Днепра
    Вчера 15:45
    Днепряне задолжали за отопительный сезон 1,5 млрд гривен

    В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры до плюс восьми…

    Последние новости

    Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу
    Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу

    Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

    Сегодня 21:03
    0
    просмотров
    Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы
    Наркотики вместо свиней: на заброшенной ферме в Никопольском районе производили психотропы

    В Никопольском районе на заброшенной свиноферме трое мужчин организовали нарколабораторию и зарабатывали по 9 миллионов гривен ежемесячно.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    В Днепре и области может продаваться опасная курятина из Польши
    В Днепре и области может продаваться опасная курятина из Польши

    На полки магазинов в Днепропетровской области могла попасть опасная для жизни курятина из Польши. В продукте специалисты обнаружили сальмонеллу, которая является возбудителем болезни сальмонеллеза.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои, — Генштаб
    Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои, — Генштаб

    Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах
    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах

    Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому сотрудники Службы безопасности Украины будут контролировать передвижение пассажиров в транспорте на международных и внутренних рейсах.

    Сегодня 18:58
    0
    просмотров
    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта
    В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта

    В Днепре коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения и отопления в домах горожан.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»
    Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

    Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

    Сегодня 18:01
    просмотров
    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял
    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял

    В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского неонациста, пропагандиста и боевика Игоря Мангушева на сцене с черепом в руке.

    Сегодня 17:51
    1
    просмотров
    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью
    Появились новые детали скандала с водителем автобуса в Кривом Роге, который обругал пассажира с инвалидностью

    Омбудсмен прокомментировал случай с водителем, оскорбившим пассажира с инвалидностью

    Сегодня 17:49
    просмотров
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

    В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх