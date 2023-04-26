Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы

Поздравляем наших победителей!

В польском городе Имелин прошел Кубок Европы по рукопашному бою. В соревнованиях участвовало 230 спортсменов из 7 стран.

Днепропетровскую область в Польше представляли 20 рукопашников всех возрастов из Днепра и Кривого Рога. Спортсмены получили 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей в личном зачете. А еще – завоевали 3 золотые медали в командном соревновании, заняв первое место.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

– В мае взрослые спортсмены еще будут соревноваться на Чемпионате Украины. Тогда окончательно будет сформирована сборная команда страны. Лучшие из лучших будут представлять государство на Всемирных играх. Это самый высокий уровень, – сказал директор департамента молодежи и спорта Днепропетровской ОВА Александр Пшеничников.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: