Более 30 медалей: спортсмены из Днепропетровщины стали лучшими рукопашниками на Кубке Европы

В польском городе Имелин прошел Кубок Европы по рукопашному бою. В соревнованиях участвовало 230 спортсменов из 7 стран.
Днепропетровскую область в Польше представляли 20 рукопашников всех возрастов из Днепра и Кривого Рога. Спортсмены получили 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей в личном зачете. А еще – завоевали 3 золотые медали в командном соревновании, заняв первое место.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
– В мае взрослые спортсмены еще будут соревноваться на Чемпионате Украины. Тогда окончательно будет сформирована сборная команда страны. Лучшие из лучших будут представлять государство на Всемирных играх. Это самый высокий уровень, – сказал директор департамента молодежи и спорта Днепропетровской ОВА Александр Пшеничников.
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