Бадминтонист из Днепра будет представлять Украину в Европейских Играх 2023

Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского облсовета.

Днепрянин Даниил Боснюк завоевал лицензию на участие в ІІІ Европейских Играх 2023 года в составе сборной команды Украины по бадминтону.

Даниил будет играть в одиночном разряде. Вместе с ним лицензию получили еще пять украинских бадминтонистов: Полина Бугрова, Елизавета Жарко, Мария Столяренко, Вячеслав Яковлев и Полина Ткач.

Соревнования будут проходить в Польше с 21 июня по 2 июля.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: