Бадминтонист из Днепра будет представлять Украину в Европейских Играх 2023

Днепрянин Даниил Боснюк завоевал лицензию на участие в ІІІ Европейских Играх 2023 года в составе сборной команды Украины по бадминтону.
Даниил будет играть в одиночном разряде. Вместе с ним лицензию получили еще пять украинских бадминтонистов: Полина Бугрова, Елизавета Жарко, Мария Столяренко, Вячеслав Яковлев и Полина Ткач.
Соревнования будут проходить в Польше с 21 июня по 2 июля.
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины.
В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6…
Обязательно захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины.
Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный дом.
Трое жителей Подгородного организовали незаконный игорный бизнес в сети Интернет.
В Новомосковске мужчина ограбил женщину и пытался сбежать из города.
По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей насосной станции на ул. Рыбинская.
В Днепре двое мужчин убили женщину и пытались сжечь её тело.
Украинские военные отразили более 20 атак в Донецкой области и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались…
Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника, причастного к разбойному нападению на 38-летнего мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!