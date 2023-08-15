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Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащения

Сегодня 17:52
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Днепр продолжает снабжать военных на передовой автомобилями, дронами и другой техникой.

Новости Днепра про Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащения

Город еженедельно доставляет необходимый на фронт. В настоящее время военные забирают очередную партию новеньких машин — еще пять японских пикапов Toyota Hilux и один внедорожник Toyota Prado.

«Нужны и большие автомобили, и легковые. Для каждого из них найдется работа», — отмечает украинский армиец Александр.

Также защитники получили тепловизоры, комплекты аккумуляторов к радиостанции, а также усилители сигнала и ряд компьютерной техники. «В такие времена страна объединяется ради Победы. Техника нова, эффективна, она выполняет свои задачи по назначению. Потому именно такими делами, я верю, мы победим. Все верят. Слава Украине!» – отмечает военная Елена.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет доставлять украинским защитникам все необходимое, ведь война продолжается, поэтому системная поддержка бойцов остается ключевой в этой реальности. «Передаем дополнительную партию помощи нашим защитникам. Очень грустно, когда мы отправили уже 650 автомобилей нашим защитникам – из них где-то половина это кроссоверы и джипы, – а на 651-м джипе начали задавать глупые вопросы. Поэтому сегодня наш такой маленький вклад в Победу. Дальше будем покупать и пикапы, и джипы, и грузовики», — сказал Филатов.

Новости Днепра про Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащенияУкраїнська Новости Днепра про Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащенияРусский

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