Пудинг-кот и лодка-чизкейк: ТОП-5 экзотических десертов в Днепре

Когда привычное блюдо меняет свой внешний вид – оно сразу кажется более привлекательным и вкусным. Так, в Днепре несколько заведений добавляют к вполне привычным десертам необычные ингредиенты или представляют необычную подачу знакомого блюда. Есть также и такие, которые готовят для жителей города совсем необычные десерты, популярные в других странах.

Журналисты dnepr.info узнали, какие необычные десерты можно попробовать в Днепре и как они выглядят.

Корейский котик

В ресторане КОI в Днепре недавно появился корейский пудинг на основе йогурта, молока, сливок, ванильной пасты и желатина. Он есть в двух вариациях – белый – ванильный и шоколадный, с добавлением какао. Выглядит десерт весьма необычно – в форме миленьких котиков. Называется десерт «Тосуни». Ресторан находится на улице Магдебургского права, 2.

Лодка с рыбаком

Еще один необычный десерт, который можно попробовать в данном заведении называется «Удзе Кои Чизкейк». По сути это чизкейк, но подача его весьма необычная. Сам чизкейк представляет собой лодку в которой сидит японский рыбак – его роль «выполняет» крем на основе пралине из фундука и фисташки, перетертое с сыром филадельфия. Шапочка «рыбака» сделана из черного шоколада, а на краю лодки лежит сливочное мороженное с матчи.

Круглый круассан

В кофейне 1888 Coffee Team, что на проспекте Орлика, 18 можно попробовать необычные круассаны. Необычность их в том, что подают выпечку в весьма необычном виде. Мы привыкли, что круассаны имеют продолговатую форму, а в этой кофейне они круглые и больше напоминают пончики.

Блинчики в виде цветка

В ресторане МЯО можно попробовать сразу два необычных десерта. Первый – это японский торт с розовых блинчиков, крема с зеленого чая и шоколада, а внутри – джем из персика. Десерт напоминает экзотический цветок.

Сладкие онигири

Еще один десерт – сладкие онигири. Начинкой в них служит крем матча и манго. Как отмечается на странице ресторана в социальных сетях, колчество таких онигири в день ограничено – кондитер готовит их только 10 штук, так что на всех может не хватить. Находится заведение на улице Шевченко, 59.

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