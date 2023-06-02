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Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикацию

Сегодня 17:39
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Ранее в соцсетях появилась публикация активиста Дениса Селина о приобретении городским головой Днепра Борисом Филатовым эксклюзивной модели Porsche за более 5,5 млн грн. Не успела она повисеть и часа в Facebook, как Селин ее убрал. Случилось это сразу после того, как Борис Филатов ответил активисту на обвинения, заявив, что подаст на это в суд за клевету.

Новости Днепра про Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикацию

«Скрин» публикации Дениса Селина можно посмотреть ниже.

Новости Днепра про Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикацию

А вот как мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал этот случай:

Новости Днепра про Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикацию

В конце поста мэр Днепра пригрозил Денису Селину судом:

Теперь я жду до понедельника любых доказательств.

Копий договоров купли-продажи, техпаспорта, выписки с банковского счета, где видно, что я или мои близкие купили именно этот автомобиль.

Кстати, все делающие могут поехать в автосалон и увидеть его в живую.

А понедельник я подаю в суд.

Вместо удаленной публикации активист написал новый пост. В нем он указал на определенные ошибки и неточности, а также субъективное понимание определенного источника информации, также извинился за сложившуюся ситуацию.

Новости Днепра про Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикациюУкраїнська Новости Днепра про Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикациюРусский

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