Активист, обвинивший Филатова в покупке Porsche, удалил публикацию

«Скрин» публикации Дениса Селина можно посмотреть ниже.
А вот как мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал этот случай:
В конце поста мэр Днепра пригрозил Денису Селину судом:
Теперь я жду до понедельника любых доказательств.
Копий договоров купли-продажи, техпаспорта, выписки с банковского счета, где видно, что я или мои близкие купили именно этот автомобиль.
Кстати, все делающие могут поехать в автосалон и увидеть его в живую.
…
А понедельник я подаю в суд.
Вместо удаленной публикации активист написал новый пост. В нем он указал на определенные ошибки и неточности, а также субъективное понимание определенного источника информации, также извинился за сложившуюся ситуацию.Виктория
Автор:
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