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  • 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

Сегодня 20:06
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Девушка заказала специальный вагон для людей с инвалидностью, но перед самой поездкой его с поезда сняли.

Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

Об этом инциденте София рассказала у себя на Facebook.

Девушка предварительно заказала спецвагон Укрзализныци, чтобы с комфортом выдержать долгую 18-часовую поездку. Для этого ей пришлось за 5 дней до запланированного отправления приехать на вокзал и оформить необходимые бумаги.

Как рассказала София, 5 сентября она приехала на львовский вокзал, чтобы приобрести билет для посадки на поезд №42 Трускавец-Днепр.

Но перед самым поездом оказалось, что спецвагона нет, поэтому Софии пришлось 18 часов ехать в обычном вагоне, совсем не приспособленном к людям на коляске, поэтому пассажирка даже не могла сходить в туалет.

Как позже «по секрету» объяснил проводник, вагоны заменили три дня назад в Днепре, потому что на этом рейсе не должно было быть спецвагона.

Укрзализныця, а нормально снимать вагон со спецкупе с поезда без предупреждения и предоставления альтернативы? Ехать 18 часов Львов-Днепр без возможности сходить в туалет. Об этом я узнала как раз стоя перед вагоном, когда проводница с удивленными глазами смотрела на мой билет и спрашивала, когда я его покупала. Соответственно, у меня не было возможности хоть как-то подготовиться к такой длинной и статической для себя дороге. Я безумно зла. И впервые сталкиваюсь с подобным, – написала Софья.

Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

В то же время, почему спецвагон не прикрепили пока неизвестно.

Что говорят в Укрзализныце

Следует заметить, что представитель УЗ отреагировал на эту ситуацию под сообщением пасажирки.

Приносим свои извинения за негативный опыт. Предоставьте, пожалуйста, более подробную информацию о путешествии здесь в комментарии: дату отправления поезда, сообщение, номер поезда, вагона и места, а также информацию на кого был оформлен заказ вагона для человека с инвалидностью, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации . А лучше, пожалуйста, предоставьте контактный номер телефона для обратной связи, говорится в сообщении.

Пассажирка предоставила фото билета, где было отмечено, что она покупала купе «для инвалидов». Заметим, что правильно говорить для людей с инвалидностью, но раньше в УЗ обещали изменить шаблоны билетов, поэтому надеемся, что эту ошибку исправят.

Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

Впоследствии в Укрзализныце пообещали разобраться в ситуации и обратиться в соответствующее подразделение специалистов.

Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в ад

Украинцы возмущены

Под сообщением Софии можно найти кучу гневных комментариев.

Хана. И так доступность почти на 0 у нас в стране, а теперь еще и это
Просто триндец

Черд, я тоже теперь зла, еще и потому, что не знаю, чем помочь

Следует заметить, что совсем недавно в УЗ ввели электронное бронирование спецвагонов УЗ. За три дня нужно подать соответствующее обращение, подтвердив, что человек нуждается в таком вагоне. Сделать это можно онлайн и затем приехать в день отправления на вокзал.

До этого пассажиры должны были за 5 дней приехать в кассу на вокзале и заказать услугу.

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Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в адУкраїнська Новости Днепра про 18 часов без туалета: поездка в Днепр пассажирки с инвалидностью в УЗ превратилась в адРусский

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